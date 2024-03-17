"Надо было Гуцуляка вызвать": Ребров подколол Судакова после приезда в сборную Украины

На полузащитника сборной Украины и Шахтера Георгия Судакова гранды мирового футбола устроили настоящую охоту. Это изрядно донимает талантливого футболиста.

Во время зимнего трансферного окна особую заинтересованность в хавбеке проявлял Ювентус. По мнению футбольного комментатора Игоря Цыганика это мешало Судакову играть в еврокубках и посоветовал ему снять футболку "Старой Сеньоры".

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Ребров не прислушался к советам эксперта

Перепалка футболиста и блогера вышла за пределы социальных сетей. После приезда Георгия Судакова в лагерь сборной Украины Сергей Ребров пошутил с футболистом.

"Я приезжаю в сборную, мне Станиславович (Сергей Ребров – 24 Канал) говорит: "Ты слышал, что Цыганик?". Я говорю: "Ничего себе. Я не слышал". Он говорит: "Надо было Гуцуляка вызвать, а не тебя".

У меня первый вопрос: "Мы же на разных позициях играем". Он говорит: "Ну вот такой эксперт, он разбирается лучше", – рассказал Судаков.

Напомним, что зимой донецкий Шахтер переподписал контракт со своим воспитанником и установил клаусулу в размере 150 миллионов евро. Впрочем, по мнению экспертов "горняки" согласятся отпустить Судакова даже за меньшие деньги.