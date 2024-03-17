Під час зимового трансферного вікна особливу зацікавленість у хавбеку проявляв Ювентус. На думку футбольного коментатора Ігоря Циганика це заважало Судакову грати у єврокубках та порадив йому зняти футболку "Старої Сеньйори".

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Ребров не прислухався до порад експерта

Перепалка футболіста та блогера вийшла за межі соціальних мереж. Після приїзду Георгія Судакова до табору збірної України Сергій Ребров пожартував з футболістом.

"Я приїжджаю в збірну, мені Станіславович (Сергій Ребров – 24 Канал) каже: "Ти чув, що Циганик?". Я кажу: "Нічого собі. Я не чув". Він каже: "Треба було Гуцуляка викликати, а не тебе".

В мене перше питання: "Ми ж на різних позиціях граємо". Він каже: "Ну ось такий експерт, він розбирається краще", – розповів Судаков.

Нагадаємо, що взимку донецький Шахтар перепідписав контракт зі своїм вихованцем та встановив клаусулу в розмірі 150 мільйонів євро. Втім, на думку експертів "гірники" погодяться відпустити Судакова навіть за менші кошти.

До слова. Георгій Судаков зіграв за донецький Шахтар 91 матч, забив 15 голів та віддав 14 асистів. За даними Transfermarkt його вартість становить 18 мільйонів євро.