Ребров объяснил, почему не вызвал Малиновского в сборную Украины

Полузащитник Руслан Малиновский не получил вызов в сборную Украины на сентябрьские матчи отбора Евро-2024. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему так поступил.

Сборная Украины по футболу 9 сентября проведет матч против Англии в рамках квалификации на чемпионат Европы. За день до игры главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров дал традиционную пресс-конференцию. Один из вопросов был о Руслане Малиновском, которого не вызывали в сборную. Тренер объяснил, почему решил не вызвать Малиновского.

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"Когда мы делали вызовы игроков, у Руслана вообще не было команды. И не было никакой практики у своей команды. Поэтому мы вызывали тех игроков, которых вызывали. Я считаю, что Руслан – это кандидат, он член нашей сборной. Поэтому ничего страшного в этом нет. Сейчас у него есть практика, я считаю, что он наберет форму и вернется в сборную Украины", – заявил Сергей Ребров.

Стоит отметить, что почти все лето Руслан Малиновский был в поисках новой команды. После смены тренера во французском Марселе, игроку заявили, что на него не рассчитывают. Только 19 августа Малиновский стал игроком итальянского Дженоа, перейдя в клуб на правах аренды. И за это время уже сыграл два матча за "грифонов".

Тренерский штаб сборной объявил заявку игроков на сентябрьские матчи 23 августа. И уже после этого в этом списке пришлось производить замену. Сначала в команду из резервного списка вызвали Александра Караваева. А впоследствии из-за травмы Николая Шапаренко вызов получил и Александр Пихаленок.

9 сентября сборная Украины проведет матч во Вроцлаве против Англии. А после этого на 12 сентября у команды запланирован матч против Италии в Милане.

В октябре у сборной Украины запланировано еще два матча – 14 октября против Северной Македонии, а 17 октября – против Мальты. В ноябре Украина проведет заключительный матч отбора на Евро-2024 – против Италии 20 ноября.