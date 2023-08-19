Футболист сборной Украины снова будет наслаждаться итальянским чемпионатом. "Грифоны" арендовали Малиновского с правом выкупа контракта у французского Марселя.
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Украинское возвращение в Серии А
По информации Transfermarkt, аренда Руслан из Дженоа рассчитана до конца текущего сезона-2023/2024.
Напомним, что соглашение Малиновского с Марселем истекает 30 июня 2026 года. Но у "провансальцев" уже заявили, что не рассчитывают на Руслана, которого даже не включили ни в один матч Марселя в этом сезоне.
Итальянский клуб представил украинского новичка довольно мистическим фантастическим постером.
Презентация Малиновского в Дженоа / Фото итальянского клуба
Как видим, Руслан со счастливым лицом возвращается в итальянскую Серию А, где уже имеет солидный опыт выступлений за Аталанту.
За клуб из Бергамо Малиновский выступал с середины июля 2019 по 9 января 2023, когда был арендован Марселем. В футболке Аталанты Руслан провел 143 матча (пока больше всего в своей карьере за один клуб), в которых отличился 30 голами и 28 ассистами.
Малиновский прибыл на подписание контракта: смотрите видео
Пресс-служба Дженоа не поскупилась и даже сделала короткую вырезку с результативными ударами украинца.
Видео голов Малиновского
Новый клуб украинского футболиста 19 августа начнет выступления в новом сезоне Серии А-2023/2024. В этот день "грифоны" примут Фиорентину.
Не исключено, что в перерыве или перед началом матча на футбольном поле для презентации перед болельщиками появится Руслан Малиновский. Начало встречи в 21:45 (по Киеву).