Ребров оценил перспективы Ярмоленко в составе Аль-Айна

Украинский вингер Андрей Ярмоленко стал игроком Аль-Айна. Главный тренер эмиратского клуба Сергей Ребров прокомментировал трансфер украинца.

Ребров: Не нужно будет переживать за игровую практику

Украинский специалист рассказал о месте Ярмоленко в составе Аль-Айна. Он подчеркнул, что капитан сборной Украины гарантированно будет иметь игровую практику.

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Теперь накануне матчей сборной Украины не нужно будет волноваться за игровую практику ее капитана. В чемпионате ОАЭ есть лимит на легионеров, поэтому клубы выбирают иностранцев высокого уровня, являющихся лидерами команд. Уверен, что именно таким в Аль-Айне станет Андрей Ярмоленко,

– сказал Ребров.

Наставник эмиратского клуба также упомянул об отборе национальной команды на чемпионат мира-2022.

"По поводу того, чего не хватило сборной Украины, чтобы попасть на ЧМ-2022... Считаю, что футболисты и тренерский штаб нашей команды сделали все, чтобы поехать в Катар, но не хватило какой-то мелочи. Очень хороший поединок был против Шотландии - пожалуй. , один из лучших выездных матчей сборной Украины за всю ее историю. Мы контролировали мяч, контролировали игру, создавали много моментов", – отметил тренер.

Он подчеркнул, что, несмотря на результат, "сине-желтые" продемонстрировали качественный футбол.

"Против Уэльса было немного сложнее, там была равная игра. Упоминается, конечно, пенальти, который арбитр не дал за фол против Андрея Ярмоленко, но все равно разочарование было только из-за результата, но никак не из-за самого футбола и отдачи в исполнении украинцев. Очень тяжело собрать команду во время войны, состояние игроков было слишком разбалансированным. Многие не имели игровой практики, во втором матче именно это могло стать решающим", – добавил украинский специалист.

Что известно о переходе Ярмоленко