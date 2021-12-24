Сергей Ребров признан лучшим тренером ноября в ОАЭ. В этом месяце команда провела два матча в чемпионате – победила Аль-Дафра 1:0 и разгромила Аль-Джазиру 5:1 на выезде.

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В общей сложности Ребров четыре раза подряд уже получил звание лучшего тренера месяца – с момента старта чемпионата.

Аль-Айн под руководством Реброва идет на первом месте в чемпионате – за десять туров команда победила семь раз, еще трижды сыграв вничью. Аль-Айн опережает на четыре очка своего ближайшего преследователя.