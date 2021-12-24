Сергій Ребров визнаний найкращим тренером листопада в ОАЕ. В цьому місяці команда провела два матчі в чемпіонаті – перемогла Аль-Дафра 1:0 та розгромила Аль-Джазіру 5:1 на виїзді.

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Загалом Ребров чотири рази поспіль вже здобув звання найкращого тренера місяця – з моменту старту чемпіонату.

Аль-Айн під керівництвом Реброва йде на першому місці в чемпіонаті – за десять турів команда перемогла сім разів, ще тричі зігравши внічию. Аль-Айн випереджає на чотири очки свого найближчого переслідувача.