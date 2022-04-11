Реалии войны: Стаховский сыграл на разбитом оккупантами корте в Харькове – грустное видео

Сергей Стаховский приехал в Харьков, постоянно разрушаемый оккупантами. Бывший теннисист на несколько минут отложил оружие в угол и взял ракетку.

Стаховский: Она уносит жизни и разрушает здания

Сергей Стаховский на мгновение вернулся к делу, которому отдал огромную часть своей жизни – игре в теннис. С первых дней войны в Украине бывший теннисист встал на защиту родной страны.

Смотрите также Яремчук встретился с украинскими переселенцами на стадионе Бенфики: трогательное видео

Стаховский взял в руки оружие. Спортсмен приехал в Харьков, где снова впервые за долгое время вышел на корт. Сергей сыграл в теннис, но сделал это на поврежденном оккупантами корте.

В нескольких частях была продырявленная крыша, а осколки упали прямо на корт. Таковы суровые реалии войны и агрессии России по отношению к Украине.

Война – это непрерывная вещь: она уносит жизни, она разрушает здания. Игра в теннис в Харькове, на поврежденных осколками кортах, была еще одной реальностью сегодняшней Украины,

– написал Стаховский.

. Видео поврежденного корта будет последним в каруселе.

Не только Стаховский среди теннисистов стал защитником Украины. Александр Долгополов специально вернулся в родную страну, чтобы ускорить победу Украины над Россией. Также готов защищать Украину легенда тенниса Андрей Медведев.

Полный текст публикации из инстаграммы Стаховского

Война – это непрерывная вещь: она уносит жизни, она разрушает здания. Игра в теннис в Харькове на поврежденных осколками кортах была еще одной реальностью сегодняшней Украины.

Мы победим, но нам нужна ваша помощь. Снимки сделаны с разницей в 12 часов… от потери себя на теннисном корте до патрулирования на передовой.