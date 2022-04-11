Стаховський: Вона забирає життя та руйнує будівлі

Сергій Стаховський на мить повернувся до справи, якій віддав величезну частину свого життя – грі у теніс. З перших днів війни в Україні колишній тенісист став на захист рідної країни.

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Стаховський взяв до рук зброю. Спортсмен приїхав у Харків, де знову вперше за довгий час вийшов на корт. Сергій зіграв у теніс, але зробив це на пошкодженому окупантами корті.

У декількох частинах був продірявлений дах, а осколки впали прямо на корт. Такі сурові реалії війни та агресії Росії щодо України.

Війна – це безперервна річ: вона забирає життя, вона руйнує будівлі. Гра в теніс в Харкові, на пошкоджених осколками кортах, була ще однією реальністю сьогоднішньої України,

– написав Стаховський.

До слова. Відео пошкодженого корту буде останнім у каруселі.

Не лише Стаховський серед тенісистів став захисником України. Олександр Долгополов спеціально повернувся у рідну країну, щоб пришвидшити перемогу України над Росією. Також готовий захищати Україну легенда тенісу Андрій Медвєдєв.

Повний текст публікації з інстаграму Стаховського

Війна – це безперервна річ: вона забирає життя, вона руйнує будівлі. Гра в теніс в Харкові, на пошкоджених осколками кортах, була ще однією реальністю сьогоднішньої України.

Ми переможемо, але нам потрібна ваша допомога. Знімки зроблені з різницею в 12 годин ... від втрати себе на тенісному корті до патрулювання на передовій