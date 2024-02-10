Манчестер Сити – Эвертон 2:0

Голы: Холанд, 71, 85

Оба соперника находятся на разных полюсах турнирной таблицы и решают противоположные задачи. Впрочем, Эвертон не собирался сдаваться без боя фавориту чемпионата, пишет 24 Канал.

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Холанд снова забивает в АПЛ

С первых минут матча хозяева поля захватили инициативу и начали методично расшатывать оборону "ирисок". Самоотверженная игра футболистов Эвертона позволила уйти на перерыв при ничейном счете.

Во втором тайме сценарий не изменился. "Горожане" продолжали давить на ворота Пикфорда. Это принесло результат на 71-й минуте матча. О своих бомбардирских способностях напомнил Эрлинг Холанд, который не забивал с ноября прошлого года. Норвежец хладнокровно завершил розыгрыш углового, пробив по центру ворот.

Эвертон попытался ответить, но защита МанСити все потуги "ирисок" гасила на подступах к штрафной площади. Финальную точку подопечные Гвардиолы поставили на 85-й минуте встречи. Стремительную контратаку Манчестер Сити безупречно завершил тот же Холанд.

Виталий Миколенко отыграл весь матч в составе Эвертона. Украинец был заметным на поле, но не сумел спасти Эвертон от поражения.

Манчестер Сити захватил лидерство в АПЛ. У команды Гвардиолы 52 очка в 23 матчах.

Эвертон остался в зоне вылета на 18 месте. До спасительной 17-й строчки лишь один пункт.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Эвертон