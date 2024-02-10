26-летний испанский полузащитник вмешался в разговор, когда Артем Довбик и Виктор Цыганков рассказывали о работе с тренером в тренажерном зале. В тот момент Алейш Гарсия из дверей несколько раз выкрикнул "Слава Украине!".

Вот так Персональный фанат украинца: президент Реала будет следить за Довбиком в матче с Жироной

Украинизация в Жироне

Капитан Жироны поднял настроение украинцам, которые в интервью много упоминали о войне в их родной стране. Довбик растрогался, когда говорил об обстрелах и семье, которая остается в Украине.

Похоже, что мягкая украинизация в Жироне проходит прекрасно под чутким руководством звезд сборной Украины. Следует выделить замечательный украинский от Артема и Виктора.

Интервью Довбыка и Цыганкова (момент с Гарсией в 33:49)

Отметим, что оба украинских легионера попали в заявку Жироны на выездное дерби лидеров Ла Лиги против Реала. Если появление Цыганкова было прогнозируемо, то об участии Довбика, у которого были проблемы с коленом, было неизвестно до самого конца.

Обратите внимание! Матч Реал – Жирона состоится 10 февраля в 19:30. Довбык и Цыганков сыграют в гостях у Андрея Лунина. Была информация, что президент "сливочных" Флорентино Перес в предстоящем противостоянии лично будет следить за Довбыком, которого мадридцы хотят подписать уже летом 2024-го.