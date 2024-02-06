Сможет ли Довбик сыграть с Реалом: в Испании рассказали детали относительно повреждения украинца

В субботу, 10 февраля, состоится центральный матч 24-го тура испанской Ла Лиги. Мадридский Реал на своем поле будет принимать каталонскую Жирону.

На даный момент коллективы занимают первые две строчки в турнирной таблице чемпионата Испании. “Сливочные” опережают будущего соперника на 2 зачетных пункта.

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Хорошие новости для поклонников Довбика

Одним из главных вопросов супербитвы остается участие в ней 26-летнего форварда Жироны Артема Довбика. Он пропустил предыдущий матч своей команды против Реала Сосьедад (0:0) из-за мышечного дискомфорта.

Ходило немало слухов относительно повреждения игрока сборной Украины. Сроки восстановления назывались от пары дней до нескольких месяцев.

Сообщается, что все же оправдался самый лучший прогноз – Артем Довбик избежал серьезной травмы. Последние тесты показали, что разрыва мениска нет (чего боялись больше всего). При этом украинский бомбардир перестал чувствовать дискомфорт, поэтому с большой вероятностью сможет выйти в сверхважном матче против Реала даже в стартовом составе.

. Артем Довбик сейчас является лучшим бомбардиром Ла Лиги. Он сыграл 21 матч в чемпионате Испании, в которых забил 14 голов и отдал 6 ассистов.