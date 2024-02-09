Лунин против Довбика и Цыганкова в борьбе за чемпионство: анонс матча Реал - Жирона

Сразу трое украинцев в этом сезоне ведут борьбу за титул Ла Лиги. Реал с Андреем Луниным на два балла опережает Жирону с Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым.

В эти выходные в Испании пройдут матчи 24 тура местного чемпионата Ла Лиги. Безусловно, центральная встреча состоится в Мадриде, где Реал примет сенсационную Жирону, пишет 24 канал.

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Турнирное положение команд

Команда Мичела довольно неожиданно держится в группе лидеров и даже ведет борьбу за чемпионство. Каталонцы идут вторыми, имея шестиочковый отрыв от Барселоны. Расстояние до первого места составляет два балла.

На нем как раз и идет Реал, который выдал крутую серию в Ла Лиге. До прошлого подопечные Анчелотти одержали шесть подряд побед в чемпионате, но от седьмой их отделили буквально несколько минут. Неделю назад Атлетико вырвал ничью в дерби (1:1).

Лунин доказывает свой уровень

Отчетная игра особенно ожидается в Украине, ведь в ней могут сыграть аж трое украинцев. В составе Реала в последнее время стабильно выходит Андрей Лунин, который сейчас выигрывает конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.

Украинец сыграл в пяти из последних шести матчей "бланкос". В целом же в этом сезоне Андрей записал в свой актив шесть клиншитов в 14-ти играх. Огорчить партнера по сборной попытается дуэт лидеров Жироны Довбик – Цыганков.

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Сыграет ли Артем Довбик

Виктор недавно восстановился от травмы и уже успел отметиться голом в ворота Севильи. В целом же воспитанник Динамо имеет семь результативных действий в этом сезоне – 4 гола и 3 ассиста.

А вот участие Артема Довбика пока под вопросом. Экс-нападающий Днепра-1 пропустил прошлый тур из-за травмы мениска, но постепенно уже возвращается к тренировкам.

Украинец является очень важным игроком для Жироны в этом сезоне. На счету Артема аж 14 голов и семь ассистов, это позволяет ему лидировать в гонке бомбардиров Ла Лиги.

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. Матч Реал – Жирона состоится 10 января (суббота) на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Прямая трансляция встречи будет доступна на ОТТ-платформе Megogo на канале "Megogo Футбол 1". Начало – в 19:30 по киевскому времени.

Букмекеры в отчетной игре отдают явное преимущество Реалу. На триумф мадридцев выставлен коэффициент 1,51, тогда как Жирона – аж 6,60. Ничья же оценивается в 5,20.

При этом эксперты абсолютно не сомневаются в большом количестве голов. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,47, тогда как на ТМ – аж 2,79. Вероятность клиншита от Андрея Лунина составляет 2,76.

Если вы верите в голы украинцев из Жироны, то на точный удар Довбика можно поставить за 2,50, а Цыганкова – за 5,00. Главными же фаворитами на забитый гол являются игроки Реала Винисиус Жуниор (2,20) и Джуд Беллингем (2,30).

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История матчей

Реал и Жирона сыграли лишь девять очных встреч в истории. Пять побед одержали мадридцы, три – каталонцы. Еще одна игра завершилась вничью.

В прошлом сезоне Жирона взяла четыре очка в матчах против "бланкос" (1:1, 4:2), а вот первую очную игру этого сезона с треском провалила – 0:3. Точными ударами отмечались Хоселу, Чуамени и Беллингем.

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