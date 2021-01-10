В субботу, 9 января, на заснеженном поле Осасуна принимала Реал в рамках 18-го тура Ла Лиги. Команда Зидана неожиданно не смогла взять три очка.

Осасуна – Реал 0:0

Реал с трудом добрался в Памплону из-за сильных снегопадов, которые покрыли Испанию. Уже на старте поединка опасно головой пробивал игрок Осасуны, но Куртуа, который вновь занял место в рамке ворот, парировал удар, пишет 24 канал.

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Фланговый защитник Мэнди оказался возле штрафной хозяев. Мяч после его удара задел ногу соперника и пролетел далеко от ворот.

Асенсио красиво остановил мяч, испанец без раздумий пробил из-за пределов штрафной – голкипер в эффектном прыжке помешал голу.

Реалу таки удалось забить. Кросс перехватил мяч, отдал передачу верхом на Бензему. Француз пробил головой, но в этот момент нападающий находился в положении вне игры. Арбитр отменил взятие ворот, счет встречи на табло не изменился.

Игроки Осасуны тоже не стали отсиживаться в обороне, но их удары не привели к остроте возле ворот бельгийского голкипера "сливочных".

"Королевский клуб" еще один раз отличился в воротах хозяев. Кросс, который в этом матче раздавал филигранные передачи на партнеров по команде, отдал пас на Бензему, тот увидел свободного Рамоса, который прибежал к обороне и перевел мяч в ворота. Но опять офсайд спас Осасуну.

В итоге – 0:0 "сухая" ничья. У Реала был прекрасный шанс возглавить таблицу Ла Лиги, но он не сумел им воспользоваться. Команда Зинедина Зидана с 37 очками продолжает находиться на 2 месте, не опередив Атлетико, у которого на один пункт больше и еще игра в запасе. Осасуна не выбралась из основ таблицы – 19 ступень из 20 клубов.

Осасуна – Реал видеообзор