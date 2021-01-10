У суботу, 9 січня, на засніженому полі Осасуна приймала Реал у рамках 18-го туру Ла Ліги. Команда Зідана несподівано не змогла взяти три очки.

Осасуна – Реал 0:0

Реал з труднощами дібрався у Памплону через сильні снігопади, які вкрили Іспанію. Вже на старті поєдинку небезпечно головою пробивав гравець Осасуни, але Куртуа, який знов зайняв місце у рамці воріт, парирував удар, пише 24 канал.

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Фланговий захисник Менді опинився біля штрафного господарів. М'яч після його удару зачепив ногу суперника та пролетів далеко від воріт.

Асенсіо красиво зупинив м'яч, іспанець без роздумів пробив з-за меж штрафного – голкіпер у ефектному стрибку став на заваді голу.

Реалу таки вдалось забити. Крос перехопив м'яч, віддав передачу верхом на Бензема. Француз пробив головою, але у цей момент нападник перебував у положенні поза грою. Арбітр скасував взяття воріт, рахунок зустрічі на табло не змінився.

Гравці Осасуни теж не стали відсиджуватись в обороні, але їх удари не призвели до гостроти біля воріт бельгійського голкіпера "вершкових".

"Королівський клуб" ще одного разу відзначився у воротах господарів. Кросс, який цього матчу роздавав філігранні передачі на партнерів по команді, віддав пас на Бензема, той побачив вільного Рамоса, який прибіг оборони та перевів м'яч у ворота. Але знову офсайд врятував Осасуну.

У підсумку – 0:0 "суха" нічия. Реал мав чудовий шанс очолити таблицю Ла Ліги, але не зумів ним скористатись. Команда Зінедіна Зідана із 37 очками продовжує перебувати на 2 місці, не випередивши Атлетіко, у якого на один пункт більше та є ще гра у запасі. Осасуна не вибралась із підвалин таблиці – 19 сходинка із 20 клубів.

Осасуна – Реал відеоогляд