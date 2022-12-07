После нападения России на Украину весь цивилизованный мир помогает нашей стране в военном, финансовом и гуманитарном плане. Не остаются иностранцы в стороне и после атак на украинскую энергетическую систему.
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Террористы атакуют критическую инфраструктуру, поэтому миллионы украинцев остаются без света и тепла. На помощь нашей страны выступил один из самых известных футбольных клубов мадридский Реал.
От Реала для Украины
Представители "бланкос" откликнулись на предложение донецкого Шахтера и закупили через свой благотворительный фонд 20 электрогенераторов. Их планируется использовать в "пунктах несокрушимости" по всей Украине.
Стоит отметить, что клуб с первых дней полномасштабной войны активно помогает украинцам, особенно оставшимся в Испании переселенцам. За команду выступает наш соотечественник – вратарь Андрей Лунин.