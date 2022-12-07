Після нападу Росії на Україну весь цивілізований світ допомагає нашій країні у воєнному, фінансовому та гуманітарному плані. Не залишаються іноземці в стороні і після атак на українську енергетичну систему.

Читайте також Коштує менше ніж Мудрик: Реал підпише 16-річного вундеркінда Палмейраса

Терористи атакують критичну інфраструктуру, тому мільйони українці залишаються без світла та тепла. На допомогу нашій країни зголосився один з найвідоміших футбольних клубів мадридський Реал.

Від Реалу для України

Представники "бланкос" відгукнулись на пропозицію донецького Шахтаря і закупили через свій благодійний фонд 20 електрогенераторів. Їх планується використати у "пунктах незламності" по всій Україні.

Варто зазначити, що клуб з перших днів повномасштабної війни активно допомагає українцям, особливо переселенцям, які залишились в Іспанії. За команду виступає наш співвітчизник – воротар Андрій Лунін.

Довідка. Реал є найтитулованішим іспанським клубом. На його рахунку 35 перемог в чемпіонаті Іспанії, 14 трофеїв Кубка/Ліги чемпіонів та ще більше 20-ти різних трофеїв. Саме Реал є чинним переможцем ЛЧ.