Журналист Сид Лоу, который болеет за "Овьедо", где в прошлом сезоне играл украинский вратарь Андрей Лунин, поделился мнением о развитии карьеры украинца в европейском чемпионате. Он считает, что Лунину сложно будет пробиться в основу "Реала".

По мнению эксперта, который часто является гостем в студии на канале ESPN, возвращение Лунина в состав "сливочных" является логичным решением. Цитирует слова журналиста Sport Arena.

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Мнение эксперта относительно будущего в "Реале"

По словам журналиста, в таком возрасте нужна регулярная практика, чтобы развиваться как профессионал. Сделать это с позиции второго номера команды будет крайне сложно.

Он не исключает, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан даст шанс молодому вратарю, хотя бы в Кубке Короля.

На вопрос, кто лучше – Лунин или Ареала, – журналист с уверенность отдал предпочтение украинскому голкиперу, добавив, что его ждет большое будущее. Но он сомневается, будет ли оно строиться в "Реале".

Сид Лоу считает, что испанский "Вильяреал" подошел бы Лунину для продолжения карьеры, который до недавнего времени искал второй номер и взял Херонимо Рульи, поскольку Серхио Асенхо потерял стабильность в рамке ворот.

Три главных качества Лунина по мнению журналиста – реакция, ловкость и достигаемость.

Личностная зрелость и психологическая уверенность – то, что может помочь Андрею достичь больших высот в профессиональном футболе, такими словами подытожил свое мнение эксперт.

Андрей Лунин в "Реале"