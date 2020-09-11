Большая карьера, но не в "Реале": журналист поделился мыслями о судьбе Лунина в Мадриде
Журналист Сид Лоу, который болеет за "Овьедо", где в прошлом сезоне играл украинский вратарь Андрей Лунин, поделился мнением о развитии карьеры украинца в европейском чемпионате. Он считает, что Лунину сложно будет пробиться в основу "Реала".
По мнению эксперта, который часто является гостем в студии на канале ESPN, возвращение Лунина в состав "сливочных" является логичным решением. Цитирует слова журналиста Sport Arena.
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Мнение эксперта относительно будущего в "Реале"
По словам журналиста, в таком возрасте нужна регулярная практика, чтобы развиваться как профессионал. Сделать это с позиции второго номера команды будет крайне сложно.
Он не исключает, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан даст шанс молодому вратарю, хотя бы в Кубке Короля.
На вопрос, кто лучше – Лунин или Ареала, – журналист с уверенность отдал предпочтение украинскому голкиперу, добавив, что его ждет большое будущее. Но он сомневается, будет ли оно строиться в "Реале".
Сид Лоу считает, что испанский "Вильяреал" подошел бы Лунину для продолжения карьеры, который до недавнего времени искал второй номер и взял Херонимо Рульи, поскольку Серхио Асенхо потерял стабильность в рамке ворот.
Три главных качества Лунина по мнению журналиста – реакция, ловкость и достигаемость.
Личностная зрелость и психологическая уверенность – то, что может помочь Андрею достичь больших высот в профессиональном футболе, такими словами подытожил свое мнение эксперт.
Андрей Лунин в "Реале"
- Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года за 8,5 миллионов евро. Однако за мадридский клуб сыграл только в товарищеских матчах, после чего отправился в аренду.
- Сезон 2018/19 он провел в "Леганесе", но сыграл лишь 7 матчей.
- Сезон 2019/20 он начал в "Вальядолиде", но и там ему не дали шанс – всего 2 матча в Кубке Испании.
- Поэтому зимой 2020 года Лунин перешел в аренду в "Овьедо", который выступает в Сегунде (второй по силе чемпионат Испании). Там он сразу стал основным вратарем.