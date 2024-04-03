Реал предложит привлекательный контракт Лунину: насколько украинец еще задержится в Мадриде

Судьба Андрея Лунина в Реале до сих пор нет финального решения. Много слухов появляется, как о возможном уходе украинского вратаря, так и о продлении контракта.

Только 2 апреля стало известно о подписании контракта Андрея Лунина с агентством, которое непосредственно причастно к Жорже Мендешу – бывшего агента звездного Криштиану Роналду. Этот шаг должен помочь карьере украинца в будущем.

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Новые детали переговоров Лунина с Реалом

Теперь испанское издание сообщило о переговорах между вратарем сборной Украины и мадридским Реалом по заключению нового соглашения. Источник даже назвал вероятный срок нового контракта Андрея со "сливочными".

Речь идет о долговременном сотрудничестве – на 4-5 сезонов.

Напомним, что действующий контракт украинца с испанским грандом истекает в конце следующего сезона-2024/2025.

В случае продолжения сотрудничества на Лунина ждет солидное повышение зарплаты. Сейчас Андрей меньше всего получает среди игроков основного состава Реала.

Отметим, что уже давно есть слухи о желании руководства "галактикос" сохранить в своем составе украинского вратаря, который выдает свой лучший сезон в Испании. В текущем сезоне-2023/2024 Лунин уже провел за Реал 24 матча, в которых пропустил 19 голов и отыграл 11 поединков на ноль.

Сам Андрей тоже не против остаться в испанском гранде, где ему все нравится. Однако была информация, что Лунин не хочет возвращаться к стабильному игроку скамейки запасных после возвращения Тибо Куртуа. Украинец хочет иметь гарантированную игровую практику в случае продления соглашения.

Тем более, что по окончании сезона-2023/2024 Кепа Аррисабалага вернется в лондонское Челси. Ведь испанец разочаровал Карло Анчелотти и его контракт истекает как раз 30 июня 2024-го года.

К слову. Реал после 30-ти туров удерживает лидерство Ла Лиги, набрав 75 баллов. Преимущество мадридцев над второй Барселоной составляет уже 8 очков, а над третьей Жироной – 10 пунктов.