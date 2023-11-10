Украинское дерби в матче Реал – Валенсия: сможет ли Яремчук поразить ворота Лунина

Два игрока сборной Украины сойдутся в очном матче в 13 туре Ла Лиги. Валенсия приятно удивляет в этом сезоне, в то время как Реал потерял лидерство в чемпионате.

В эти выходные в чемпионате Испании пройдут матчи 13 тура Ла Лиги. В центральной встрече субботы мадридский Реал будет принимать Валенсию, пишет 24 канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Турнирное положение

Валенсии же прочили борьбу за выживание этого сезона, однако "летучие мыши" пока стыдят скептиков. Подопечные Барахи уходят восьмыми, отставая от еврокубковой зоны только на одно очко.

Подопечные Карло Анчелотти расположились на втором месте в чемпионате, в двух баллах позади Жироны. "Бланкос" долгое время лидировали и даже обыграли Барселону на выезде, но ничьи с Севильей и Райо Вальекано затормозили мадридцев.

Лунин против Яремчука

Матч на "Сантьяго Бернабеу" ожидается в Украине, ведь вполне реальная дуэль двух наших соотечественников – Андрея Лунина и Романа Яремчука. Вратарь Реала долго сидел на скамейке запасных под Кепой Аррисабалагой.

Впрочем, травма испанца перед матчем ЛЧ против Браги позволила Андрею выйти в основе и показать себя как нельзя лучше – "сухие ворота", три сейва и отбитый пенальти. Именно Лунин и должен выйти в основу на Валенсию.

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Яремчук же пока не может добыть в борьбе место в основе левантийцев. Украинец часто выходит на замену, наиграв уже семь игр, но результативными действиями так и не отличался.

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Букмекеры почти не сомневаются в победе Реала. Коэффициент на успех команды Карло Анчелотти составляет 1,34, тогда как на победу Валенсии – 9,80. Ничья же оценивается в 5,60.

Эксперты также ожидают результативную встречу. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,64, тогда как на ТМ - за 2,32. Если вы верите, что Лунин сможет сохранить ворота сухими, то ваш коэффициент – 1,97. В свою очередь, гол Романа Яремчука оценивается в 5,00.

. Реал и Валенсия наиграли 210 очных матчей. Более половины (109) выиграли мадридцев, еще в 43 играх была ничья, а в 58-ми торжествовали "летучие мыши". В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами в Ла Лиге (2:0 в Мадриде и 1:0 в Валенсии), а в полуфинале Суперкубка успех по пенальти праздновал Реал.