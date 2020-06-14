Мадридский "Реал" провел первый матч после карантина в 28-м туре испанской Ла Лиги. Команда Зинедина Зидана принимала "Эйбар" на пустом стадионе "Альфредо ди Стефано", который находится на базе клуба, и одержала победу со счетом 3:1.

Реал – Эйбар 3:1

Голы: Кроос, 4, Рамос, 30, Марсело, 37 – Бигас, 60

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"Реал" удачно начал матч, открыв счет уже на 4-й минуте благодаря прекрасному удару Крооса. Через несколько минут в штрафной хозяев возник спорный эпизод из-за падения Кике, но арбитр не увидел нарушения.

На 30-й минуте Рамос разогнал контратаку и сам же ее завершил точным ударом в пустые ворота после паса Азара. Вскоре счет до крупного довел Марсело, использовав ошибку защитника.

Видимо, большой счет успокоил игроков "Реала" и во втором тайме преимуществом владели гости. Мяч попал в перекладину, но вскоре гости отыграли один гол усилиями Бигаса. После этого хороший шанс был у Леона, но с его ударом справился Куртуа. В концовке матча "Реал" успокоил игру и довел ее до победы.