18 июня "Реал" дома примет "Валенсию" в матче 29 тура чемпионата Испании. В Украине этот матч можно просмотреть онлайн и по телевидению.

Транслировать матч будет телеканал "Футбол 1". Прямая трансляция начнется в 22:55, стартовый свисток прозвучит в 23:00, пишет 24 канал.

Читайте также Реал – Валенсия: прогноз букмекеров на топ-матч чемпионата Испании

В онлайне эта трансляция будет доступна на Oll.tv. Но стоит напомнить, что доступ к трансляциям на этом сайте платный. Подписка только на канале "Футбол" обойдется в 109 гривен в месяц. Также можно выбрать подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол" и Setanta Sport.

Транслировать онлайн матч "Реал" – "Валенсия" будет и Megogo. Однако и там доступ к трансляции платный. Там можно выбрать одну из двух подписок – "Оптимальная" за 97 гривен в месяц, или "Максимальная" за 197 гривен.

Результат и видео голов матча "Реал" – "Валенсия" смотрите на сайте Спорт24