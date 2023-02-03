Реал – Валенсия 2:0

Голы: Асенсио, 52, Виннисиус, 54

Удаление: Паулиста, 72 (Валенсия)

Уже на 3-й минуте Асенсио упустил прекрасный голевой случай. Модрич классной передачей разрезал всю защиту "летучих мышей", тот достался Марко, но с ударом игрока Реала справился голкипер. Счет не изменился 0:0, пишет 24 канал.

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Дальше в матче наступила тишина. Команды играли более позиционно, но это не привело к острым моментам. На 22-й минуте Асенсио во второй раз угрожал воротам Валенсии в первом тайме. Винисиус забросал в штрафную на Бензема, Карим чудом подверг назад на Асенсио, но удар Марко в последний момент заблокировал защитник. Асенсио уже видел мяч в воротах, если бы не соперник.

Асенсио выполнил целенаправленную подачу со штрафного на дальнюю штангу, где находился Бензема. Но игрок Валенсии головой снял мяч с ноги Карима. А могло быть очень опасно.

Свой первый момент в матче Винисиус получил на 28-й минуте первого тайма. Жуниор после паса Бензема легко пробил по центру ворот, мяч полетел прямо в руки голкипера.

Уже через несколько минут Камавинга завершал классную атаку "сливочных". Но вместо того, чтобы отдать на дальнюю штангу на свободного Винисиуса, мощно пробил в сетку ворот, которая была уже за пределами поля.

Уже в компенсированное к первому тайма время Реал забил, но сделал это с нарушением правил. Модрич подал с углового, первым на втором этаже сыграл Рюдигер и головой перевел мяч в сетку ворот Валенсии. Все бы ничего, если бы Бензема в этот момент не оттолкнул Мусу. Из-за фол Карима гол был упразднен, а француз получил предупреждение.

Куртуа в первом тайме мог спокойно сойти с ворот, ведь у его ворот не было никакой опасности.

На перерыв команды ушли за нулей на табло.

Винисиус прервал голевое "молчание" и космос от Асенсио

За то во втором тайме Реал дважды отличился в воротах соперника через две минуты. На 52-й минуте Асенсио забил невероятный гол из-за пределов штрафной. Голкипер Валенсии Мамардашвили даже не успел отреагировать на этот мощный выстрел. Марко не забивает в простых ситуациях, но отмечается такими крутыми голами. Реал повел в счете 1:0.

Через две минуты Винисиус удвоил преимущество "Королевского клуба". Жуниор протянул мяч почти из центра поля, вошел в штрафную "летучих мышей" и пробил мимо Мамардашвили – 2:0. Винисиус забил в своем 200-м матче за мадридский клуб.

Голкипер гостей потянул удар Модрича с острого угла, но на этом атака Реала не закончилась. На добивании сыграл Бензема, но его удар заблокировал защитник.

Дикое извлечение! На 72-й минуте Паулиста безумно сыграл против Винисиуса, срезав его на фланге. Жуниор налетел на виновника, но сделал это совершенно правильно. А ведь со стороны этот фол футболиста Валенсии выглядел очень диким. Судья показал Паулисте прямую красную карточку.

Вальверде мог совершить счет 3:0, но его удар потянул голкипер Валенсии.

Реал обыграл Валенсию 2:0 и продолжает гонку за Барселоной, лидирующей в Ла Лиге.

Мадридский клуб с 45 очками идет вторым, уступая Барселоне 5 баллов.

Валенсия с теми же 20 пунктами занимает 14-е место.

Реал – Валенсия: видеообзор матча