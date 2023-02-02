Месси помог победить ПСЖ на выезде, забив один из трех голов парижан в матче чемпионата Франции. Благодаря этому голу Месси сумел обойти своего извечного соперника Криштиану Роналду по количеству голов, которые он забил за команды из топ-5 чемпионов Европы. Теперь у Месси 697 таких голов, а у Роналду – 696.

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Для этого показателя Месси потребовалось 835 матчей. В то время как Роналду свои 696 голов забил за 919 матчей.

Стоит отметить, что аналитики учли голы за команды из топ-5 чемпионатов Европы – Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. В то же время на клубном уровне в общей сложности у Роналду 701 гол, и он и дальше опережает Месси. Но пять голов он забил за Спортинг, выступающий в чемпионате Португалии, и не входящий в эту пятерку. Месси всю свою карьеру провел в Испании и Франции.

При этом свой 700-й гол на клубном уровне Роналду забил в ворота Эвертона, за который выступает украинец Виталий Миколенко. А 701-й – в ворота молдавского Шерифа, которые защищал украинец Максим Коваль. Ему же Роналду забил и свой первый гол в Лиге Европы.

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