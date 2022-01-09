Реал – Валенсия 4:1

Голы: Бензема, 43 (пен), 88, Винисиус Жуниор, 52, 61 – Гонсалу Гедеш, 76

К слову Миколенко получил наивысшую оценку в дебютном матче за Эвертон: он сыграл 120 минут

"Сливочные" уже к 61-й минуте вели в три мяча. Голы – на счету Бенземы и дубль у Винисиуса.

Валенсия на 76-й минуте смогла отыграть один мяч, но Карим Бензема забил четвертый гол своей команды, тем самым поставив финальную точку в этой встрече.

Таким образом, Реал набрал 49 очков, оторвавшись от второй позиции в Ла Лиге на 8 очков при матче в запасе (но Севилья свой поединок проведет в воскресенье). Валенсия с 28 пунктами в активе осталась на 9-й строчке.

Реал Мадрид – Валенсия видеообзор