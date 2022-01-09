Реал – Валенсія 4:1

Голи: Бензема, 43 (пен), 88, Вінісіус Жуніор, 52, 61 – Гонсалу Гедеш, 76

До слова Миколенко отримав найвищу оцінку в дебютному матчі за Евертон: він зіграв 120 хвилин

"Вершкові" вже до 61-ї хвилини вели у три м'ячі. Голи на рахунку Бензема та дубль у Вінісіуса.

Валенсія на 76-й хвилині змогла відіграти один м'яч, однак Карім Бензема забив четвертий гол своєї команди, тим самим поставивши фінальну крапку у цій зустрічі.

Таким чином, Реал набрав 49 очок, відірвавшись від другої позиції у Ла Лізі на 8 очок при матчі в запасі (але Севілья свій поєдинок проведе у неділю). Валенсія з 28 пунктами у активі залишилась на 9-й сходинці.

Реал Мадрид – Валенсія відеоогляд