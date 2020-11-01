Мадридський "Реал" у суботу, 31-го жовтня, у рідних стінах розгромив "Уеску". Перемога у 8 турі Ла Ліги дозволила мадридцям очолити турнірну таблицю.

Реал – Уеска 4:1

Голи: Азар, 40, Бензема, 45, 90, Вальверде, 54 – Феррейро, 74

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"Реалу" довго не вдавалося пробити оборону гостей, поки на 40-й хвилині Азар не вистрілив дальнім ударом, пише 24 канал. Голкіпер гостей не зміг відбити удар бельгійця.

Відразу перед перервою перевагу "вершкових" ще й подвоїв Бензема. По перерві французький нападник асистував Вальверде, який з меж штрафного прошив голкіпера.

Після третього голу "Реал" розслабився й дозволив "Уесці" на 74-й хвилині відіграти один м'яч. Феррейро на дальній стійці замкнув простріл партнера.

Та все ж останнє слово було за "Реалом". На 90-й хвилині Карім Бензема встановив рахунок 4:1.

Реал – Уеска відеоогляд