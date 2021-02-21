В субботу, 20 февраля, Реал Вальядолид принимал Реал в рамках 24 тура Ла Лиги. Гости минимально обыграли соперника и приблизились к лидеру чемпионата Атлетика.

Реал Вальядолид – Реал 0:1

Гол: Каземиро, 65

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Хотя гости были фаворитами этого противостояния, но именно Реал Вальядолид создал первую остроту во встрече. Однако удар парировал Куртуа, а на добивании вновь бельгийский голкипер продемонстрировал чудеса мастерства, отразив удар в упор.

Мадридский клуб ответил очень остро. Модрич на фланге отдал передачу на ход Мариано, нападающий стремительно ворвался в штрафную соперника и легко стал победителем в дуэли с голкипером. Но судья отменил взятие ворот, усмотрев метровый офсайд.

Через десять минут Реал снова забил. Идентичная атака удалась гостям, но снова гол Мариано был отменен из-за офсайда.

Спаситель Каземиро

На перерыв команды ушли при "сухом" счете – 0:0. Орельяна получил качественный пас в штрафной и пробил в одно касание. Однако с его ударом справился вратарь.

На 5-й минуте счет был открыт. Каземиро лучше всего сыграл на втором этаже после подачи со штрафного и прошил сетку ворот – 0:1.

Больше голов команды не забивали – 0: 1 минимальная победа Реала.

После победы Реал приблизился к лидеру Ла Лиги, теперь между "Королевским клубом" и Атлетико всего три очка. Реал Вальядолид не сумел выбраться из устоев таблицы – 19 место среди 20 команд, в их активе лишь 21 очко.

Реал Вальядолид – Реал: видеообзор