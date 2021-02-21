У суботу, 20 лютого, Реал Вальядолід приймав Реал у рамках 24 туру Ла Ліги. Гості мінімально обіграли суперника та наблизились до лідера чемпіонату Атлетіка.

Реал Вальядолід – Реал 0:1

Гол: Каземіро, 65

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Хоча гості були фаворитами цього протистояння, але саме Реал Вальядолід створив першу гостроту у зустрічі. Однак удар парирував Куртуа, а на добиванні знову бельгійський голкіпер продемонстрував дива майстерності, відбивши удар впритул.

Мадридський клуб відповів дуже гостро. Модріч на фланзі віддав передачу на хід Маріано, нападник стрімко увірвався до штрафного суперника та легко став переможцем у дуелі з голкіпером. Але суддя скасував взяття воріт, угледівши метровий офсайд.

Через десять хвилин Реал знову забив. Ідентична атака вдалась гостям, але знову гол Маріано був скасований через офсайд.

Рятівник Каземіро

На перерву команди пішли за "сухого" рахунку – 0:0. Орельяна отримав якісний пас у штрафному майданчику та пробив в один дотик. Однак із його ударом впорався воротар.

На 5-й хвилині рахунок було відкрито. Каземіро найкраще зіграв на другому поверсі після подачі зі штрафного та прошив сітку воріт – 0:1.

Більше голів команди не забивали – 0:1 мінімальна перемога Реала.

Після звитяги Реал наблизився до лідера Ла Ліги, тепер між "Королівським клубом" та Атлетіко лише три очки. Реал Вальядолід не зумів вибратись з підвалин таблиці – 19 місце серед 20 команд, у їх активі лише 21 очко.

Реал Вальядолід – Реал: відеоогляд