Мадридський "Реал" залишився найдорожчим брендом у світі футболу у 2020 році. Натомість друге місце в рейтингу втратив англійський "Манчестер Юнайтед".

"Реал" очолив рейтинг

Компанія Brand Finance оновила рейтинг найдорожчих футбольних брендів у світовому футболі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Реал" залишився найдорожчим футбольним брендом. Вартість "Реала" за рік скоротилася на 14% і становить близько 1,419 мільярда євро.

На другу позицію вийшла іспанська "Барселона", яка обійшла "Манчестер Юнайтед" (МЮ).

Вартість МЮ впала на 11%, до 1,314 мільярда євро. "Барселона" подорожчала на 1,4% – до 1,413 мільярда євро.

Перша десятка рейтингу не змінилася у порівнянні з 2019 роком. Найбільше представників від Англії – 6. Ще два представники має Іспанія та по одному Німеччина і Франція.

Топ-10 рейтингу

"Реал" (Іспанія) 1 419 мільярдів євро "Барселона" (Іспанія) 1,413 мільярдів євро "Манчестер Юнайтед" (Англія) 1,314 мільярдів євро "Ліверпуль" (Англія) 1,262 мільярдів євро "Манчестер Сіті" (Англія) 1,124 мільярди євро "Баварія" (Німеччина) 1,056 мільярдів євро ПСЖ (Франція) 967 мільйонів євро "Челсі" (Англія) 949 мільйонів євро "Тоттенхем" (Англія) 784 мільйони євро "Арсенал" (Англія) 719 мільйонів євро

Пандемія вдарила по топ-клубах

Повідомляється, що пандемія COVID-19 стала причиною зниження вартості 50 провідних футбольних клубів.

Вперше за шість років вартість клубів впала на 751 мільйон євро. Однією з причин називають заборону на відвідування масових заходів.

Інші деталі рейтингу

Німецький "Кельн" виявився клубом, бренд якого найшвидше зростає у вартості. Приріст за минулий рік склав 47%. На 40% подорожчав англійський "Лестер".

У топ-50 входять клуби з Великобританії (19 команд), Німеччини (10), Іспанії (8), Італії (6), Франції (3), Нідерландів (1), Португалії (1), Шотландії (1) і Росії (1). Українських клубів у топ-50 немає.