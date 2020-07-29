"Реал" став найдорожчим футбольним брендом
Мадридський "Реал" залишився найдорожчим брендом у світі футболу у 2020 році. Натомість друге місце в рейтингу втратив англійський "Манчестер Юнайтед".
"Реал" очолив рейтинг
Компанія Brand Finance оновила рейтинг найдорожчих футбольних брендів у світовому футболі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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"Реал" залишився найдорожчим футбольним брендом. Вартість "Реала" за рік скоротилася на 14% і становить близько 1,419 мільярда євро.
На другу позицію вийшла іспанська "Барселона", яка обійшла "Манчестер Юнайтед" (МЮ).
Вартість МЮ впала на 11%, до 1,314 мільярда євро. "Барселона" подорожчала на 1,4% – до 1,413 мільярда євро.
Перша десятка рейтингу не змінилася у порівнянні з 2019 роком. Найбільше представників від Англії – 6. Ще два представники має Іспанія та по одному Німеччина і Франція.
Топ-10 рейтингу
- "Реал" (Іспанія) 1 419 мільярдів євро
- "Барселона" (Іспанія) 1,413 мільярдів євро
- "Манчестер Юнайтед" (Англія) 1,314 мільярдів євро
- "Ліверпуль" (Англія) 1,262 мільярдів євро
- "Манчестер Сіті" (Англія) 1,124 мільярди євро
- "Баварія" (Німеччина) 1,056 мільярдів євро
- ПСЖ (Франція) 967 мільйонів євро
- "Челсі" (Англія) 949 мільйонів євро
- "Тоттенхем" (Англія) 784 мільйони євро
- "Арсенал" (Англія) 719 мільйонів євро
Пандемія вдарила по топ-клубах
Повідомляється, що пандемія COVID-19 стала причиною зниження вартості 50 провідних футбольних клубів.
Вперше за шість років вартість клубів впала на 751 мільйон євро. Однією з причин називають заборону на відвідування масових заходів.
Інші деталі рейтингу
Німецький "Кельн" виявився клубом, бренд якого найшвидше зростає у вартості. Приріст за минулий рік склав 47%. На 40% подорожчав англійський "Лестер".
У топ-50 входять клуби з Великобританії (19 команд), Німеччини (10), Іспанії (8), Італії (6), Франції (3), Нідерландів (1), Португалії (1), Шотландії (1) і Росії (1). Українських клубів у топ-50 немає.