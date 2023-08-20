Чтобы порой не обидеть россиян: Реал Сосьедад попытался оправдать сотрудничество с московским Динамо

Испанский коллектив не отрекается от своих действий. "Королевский" клуб готов быть на правильной стороне только на словах.

Реал Сосьедад попытался оправдать трансфер российского футболиста. Клуб не считает, что спонсирует войну против Украины.

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Притворяются, что ни в чем не виноваты

Испанский коллектив приложил свою руку к терроризму, который совершает Россия на территории нашего государства. Дело в том, что "королевский" клуб оформил трансфер игрока сборной России Арсена Захаряна. Реал Сосьедад приобрел полузащитника у московского Динамо за 13 миллионов евро плюс бонусы. Значительная часть суммы, конечно, пойдет на войну против Украины.

Сознательные журналисты все же нашли возможность задать вопрос руководству испанского коллектива о спонсировании российской агрессии благодаря трансферу. Однако боссы Реал Сосьедад побоялись честно ответить на ситуацию, озвучив фразу, которую можно разбирать, кто пожелает. Дело в том, что главы "королевского" клуба надеются только на пустые слова и считают, что те перекроют их грязные действия.

Реал Сосьедад, Ла Лига и ее клубы уже высказались против войны и в поддержку Украины,

– ответил директор по коммуникациям испанского клуба Луис Арконада Ламсфу на вопрос о спонсорстве войны против нашего государства.

Российские трансферы после начала полномасштабной войны

Арсений Захарян был на радаре еще нескольких европейских клубов. В частности, россиянином заинтересовался римский Лацио, а Страсбур, за который выступает украинец Эдуард Соболь, вообще пытался приобрести Захаряна, а затем перепродать его в Челси.

Были и реализованы абсурды. Саудовский Аль-Хилаль приобрел у санкт-петербургского Зенита бразильца Малкома за 60 миллионов евро. Можно только вообразить, какая сумма пойдет на войну против Украины.

Но вот есть адекватные клубы с четкой позицией. К примеру, итальянский Сассуоло в отказался продавать своего футболиста московскому Спартаку, даже не смотря на то, что коллективу нужны были деньги.