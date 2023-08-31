Испанский клуб не видит негатива в подписании футболиста из России. Представитель басков выделяет талант Арсена и игнорирует спонсирование войны.

В середине августа Реал Сосьедад решил запятнать репутацию сотрудничеством с Россией. Баскский клуб подписал игрока московского Динамо Арсена Захаряна.

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Испанцы отправили в российскую команду 13 миллионов евро, чем спонсировали войну в Украине. Спортивный директор Роберто Олабе рассказал о причинах подписания Захаряна.

Во-первых, мы исходили из того, что знаем, какими могут быть футболисты из России. Я играл вместе с Валерием Карпиным, еще и тренировал его, как и Дмитрия Хохлова. Мы понимаем, что у российских футболистов особый талант. Потому мы следили за чемпионатом России. Особое внимание мы уделяли молодым футболистам. Если брать молодых талантливых игроков, то у нас вообще не было сомнений, что Арсен – выдающийся атакующий центральный полузащитник. Мы за ним очень долго следим. Уже давно поняли, что он особенный. И давно понимали, что купить его будет непросто, потому что это экстраординарный игрок. Как только у нас появилась возможность, мы сделали все, чтобы он перешел к нам,

– заявил Олабе.

Россиянин подписал контракт с Реал Сосьедад до 2029 года. Арсен родился в Самаре, но является этническим армянином. Его семья переехала в Россию из Мартакерта из-за войны в Нагорном Карабахе.

Во время полномасштабной войны против Украины Захарян не сторонился играть за сборную России в позорных товарищеских матчах. При этом конечно форвард ни слова не высказал против войны и не решился осудить свою страну в геноциде украинцев.

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В этом сезоне Реал Сосьедад возвращается в Лигу чемпионов. Команда Альгуасиль будет играть в группе с Бенфикой, Интером и Зальцбургом.