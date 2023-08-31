В середині серпня Реал Сосьєдад вирішив заплямувати репутацію співпрацею з Росією. Баскський клуб підписав гравця московського Динамо Арсена Захаряна.

До теми "Реал Сосьєдад підтримує тероризм": український клуб розніс іспанців за трансфер росіянина

Іспанці відправили у російську команду 13 мільйонів євро, чим проспонсорували війну в України. Спортивний директор Роберто Олабе розповів про причини підписання Захаряна.

По-перше, ми виходили з того, що знаємо, якими можуть бути футболісти з Росії. Я грав разом з Валерієм Карпіним, ще й тренував його, як і Дмитра Хохлова. Тож ми розуміємо, що у російських футболістів особливий талант. Тому ми слідкували за чемпіонатом Росії. Особливу увагу ми приділяли молодим футболістам. Якщо брати молодих талановитих гравців, то у нас взагалі не було сумнівів, що Арсен – видатний атакувальний центральний півзахисник. Ми за ним дуже довго слідкувати. Вже давно зрозуміли, що він особливий. І давно розуміли, що придбати його буде непросто, тому що це екстраординарний гравець. Щойно у нас з’явилася можливість, ми зробили все, щоб він перейшов до нас,

– заявив Олабе.

Росіянин підписав контракт із Реал Сосьєдадом до 2029 року. Арсен народився у Самарі, але є етнічним вірменином. Його сім'я переїхала в Росію із Мартакерта через війну у Нагорному Карабасі.

Під час повномасштабної війни проти України Захарян не цурався грати за збірну Росії у ганебних товариських матчах. При цьому, звісно ж, форвард ані слова не висловив проти війни та не наважився засудити свою країну у геноциді українців.

Читайте також Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу

Цього сезону Реал Сосьєдад повертається у Лігу чемпіонів. Команда Альгуасіля гратиме у групі з Бенфікою, Інтером та Зальцбургом.