Барселона 21 марта сыграла на выезде против Реал Сосьедад в 28 туре Ла Лиги. Каталонский клуб не оставил шансов сопернику на победу.

Реал Сосьедад – Барселона 1:6

Голы: Барренечеа Мугуруса, 77 – Гризманн, 37, Гост, 43, 53, Месси, 56, 89, Дембеле, 71

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Начало разгрома в матче начал Гризманн на 37-й минуте. Альба прострелил на Дембеле, но его удар парировал голкипер. На добивании оказался Гризманн и открыл счет во встрече – 0:1.

Уже через шесть минут гости забили снова. Месси отдал передачу на Деста, который был совсем никем неприкрытый в штрафной соперника и пробил в дальний угол ворот – 0:2.

Голевой тайм

На перерыв команды ушли при счете 0:2. После перерыва футболисты Барселоны быстро еще дважды огорчили голкипера Реал Сосьедада. Снова ассистом отметился Альба, который ворвался в штрафную и с острого угла отдал на Деста, который в упор расстрелял владения хозяев – 0:3.

Четвертый гол забил Месси, который элегантно перебросил голкипера Ремиро – 0:4. Даже два защитника, которые были на спине у Лео не смогли помешать аргентинцу поразить ворота.

На 71-й минуте Дембеле взял на себя инициативу, приблизился к штрафной и пробил в дальний угол – 0:5. Следующий гол наконец забили хозяева. Барренечеа Мугуруса из-за пределов штрафной пробил под перекладину – 1:5 без шансов для тер Штегена.

Яркую точку в матче поставил Месси. Свою третью голевую передачу записал в свой актив Альба, который отдал передачу на 11 метров. Лионель без проблем пробил в угол ворот – 1: 6.

Барселона разгромила Реал Сосьедад. Победа позволила каталонскому клубу приблизиться к лидеру, который является Атлетико. Между клубами разница в очки. Реал Сосьедад идет 5-м с 45 пунктами.

Реал Сосьедад – Барселона видеообзор