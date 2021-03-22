Барселона 21 березня зіграла на виїзді проти Реал Сосьєдад у 28 турі Ла Ліги. Каталонський клуб не залишив шансів супернику на перемогу.

Реал Сосьєдад – Барселона 1:6

Голи: Барренечеа Мугуруса, 77 – Грізманн, 37, Дест, 43, 53, Мессі, 56, 89, Дембеле, 71

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Початок розгрому у матчі розпочав Грізманн на 37-й хвилині. Альба прострілив на Дембеле, але його удар парирував голкіпер. На добиванні опинився Грізманн та відкрив рахунок у зустрічі – 0:1.

Вже через шість хвилин гості забили знову. Мессі віддав передачу на Деста, який був зовсім ніким неприкритий у штрафному суперника та пробив у дальній кут воріт – 0:2.

Гольовий тайм

На перерву команди пішли за рахунку 0:2. По перерві футболісти Барселони швидко ще двічі засмутили голкіпера Реал Сосьєдада. Знову асистом відзначився Альба, який увірвався у штрафний та з гострого кута віддав на Деста, який впритул розстріляв володіння господарів – 0:3.

Четвертий гол забив Мессі, який елегантно перекинув голкіпера Реміро – 0:4. Навіть два захисники, які були на спині в Лео не змогли завадити аргентинцю вразити ворота.

На 71-й хвилині Дембеле взяв на себе ініціативу, наблизився до штрафного та пробив у дальній кут – 0:5. Наступний гол нарешті забили господарі. Барренечеа Мугуруса з-за меж штрафного пробив під поперечину – 1:5 без шансів для тер Штегена.

Яскраву крапку у матчі поставив Мессі. Свою третю гольову передачу записав у свій актив Альба, який віддав передачу на 11 метрів. Ліонель без проблем пробив у кут воріт – 1:6.

Барселона розгромила Реал Сосьєдад. Звитяга дозволила каталонському клубу наблизитись до лідера, який є Атлетіко. Між клубами різниця у очки. Реал Сосьєдад йде 5-м із 45 пунктами.

Реал Сосьєдад – Барселона відеоогляд