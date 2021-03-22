Итальянская Рома 21 марта принимала Наполи в рамках 28 тура Серии А. Команда Паулу Фонсеки не смогла продолжить еврокубковый успех в чемпионате и уступила сопернику.

Рома – Наполи 0:2

Голы: Мертенс, 27, 34

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Обе команды идут в верхней таблице чемпионата, поэтому поклонников итальянской Серии А ждал поединок двух равных клубов.

Дубль Мертенса

Первого результативного выстрела пришлось ждать 27 минут. Наполи заработало перспективный штрафной, который взялся исполнять Мертенс. Он мастерски пробил мимо голкипера в дальний угол, а стенка из игроков Ромы никоим образом не помогла сохранить ворота "сухими" – 0:1.

Уже через семь минут "неаполитанцы" удвоили свое преимущество. Классная и быстрая атака удалась футболистам Наполи. Политано откликнулся на верховую передачу из глубины поля, головой отдал передачу во вратарскую площадку, где был Мертенс. Нападающий в одно касание перевел мяч в сетку ворот головой. Голкипер дотянулся до мяча кончиками пальцев, но этого было мало, чтобы парировать удар – 0:2.

Пеллегрини пытался сравнять счет, но пробил головой прямо в центр ворот, где был вратарь Наполи Оспина.

Еще лучшую возможность упустил Пеллегрини. Защитник гостей неудачно выбил из своей части поля, мяч прилетел прямо в ноги Эль-Шаарави. Полузащитник направил мяч на свободного Пеллегрини, который мощно пробил из-за пределов штрафной – стойка спасла владения Лопеса.

Как ни старались хозяева забить, но фортуна в этот вечер была не на их стороне. В итоге – 0:2 победа Наполи.

После победы команда Дженнаро Гатузо имеет в своем активе 53 пункта и занимает 5 место. Рома дышит в спину "неаполитанцам" – 6 позиция и только три очка отставания от Наполи.

Рома – Наполи видеообзор