Вратарь сборной Украины Андрей Лунин возвращается в мадридский "Реал". Игрок попрощался с "Реал Овьедо", где провел половину сезона 2019/2020.

Лунин опубликовал прощальное письмо "Овьедо" на своей странице в инстаграме. Об этом сообщает 24 канал.

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"Сезон взлетов и падений завершился. Хочу сказать спасибо клубу "Реал Овьедо", футболистам и тренерскому штабу за помощь и доверие, за эти шесть месяцев вместе.

Я получил огромный опыт. Было приятно бороться за этот клуб и этот город. Спасибо за поддержку, я был счастлив в Овьедо – и в клубе, и в городе. Желаю вам больших успехов, потому что вы заслуживаете гораздо большего", – написал украинец.

Сезон Лунина

Андрей Лунин стал игроком "Овьедо" 14 июня, когда перешел из "Реала" на правах аренды. Сезон Андрей начал в "Вальядолиде", но покинул клуб из-за нехватки игровой практики.

За "Овьедо", который играет в Сегунде, Лунин провел 19 матчей. Шесть поединков вратарь провел на ноль. Лунин помог команде не вылететь в третий дивизион.

С нового сезона украинец имеет все шансы стать запасным голкипером в "Реале".