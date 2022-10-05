Шахтер проведет первый из двух матчей против действующего обладателя Лиги чемпионов Реала. К нему "горняки" подходят в статусе второй команды группы и без поражений: в первых двух поединках дончане набрали четыре очка, пишет 24 канал .

Кстати Реал – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Стартовые составы обеих команд

Обе команды определились со стартовым составом.

В стартовом составе испанского клуба выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.

Реал Мадрид : Лунин – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Чуамэни, Кроос, Вальверде – Родриго, Бензема, Винисиус

Шахтер : Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Швед, Судаков, Мудрик – Зубков

После двух туров "сливочные" возглавляют таблицу "F" в Лиге чемпионов с двумя победами - над Селтиком (3:0) и Лейпцигом (2:0).

Шахтер в первых двух турах набрал 4 очка, одержав Лейпциг (4:1) и сыграв вничью с Селтиком (1:1).

Обратите внимание! Среда, 5 октября, 22:00. Реал – Шахтер, третий тур Лиги чемпионов. Вторник, 11 октября, 22:00. Шахтер – Реал, четвертый тур Лиги чемпионов