Реал – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Сегодня, 5 октября, Шахтер проведет свой третий матч в группе Лиги чемпионов сезона 2022/2023. "Горняки" на выезде сыграют против испанского Реала. Текстовая онлайн-трансляция матча Реал – Шахтер будет доступна на сайте 24 канала.

Это будет пятый матч между командами за последние три сезона. В 2020 году дважды выиграл Шахтер. В 2021 году уже Реал дважды одержал победу.

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Кроме того, это будет матч за лидерство в группе F. Пока на первом месте Реал, одержавший две победы. Шахтер же после победы в первом туре на РБ Лейпциг в следующем матче разделил очки с Селтиком. Поэтому в случае победы в Мадриде "оранжево-черные" снова поднимутся на первую ступеньку в группе. Следовательно, и повысят свои шансы выйти из группы в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич взял на матч с действующим победителем Лиги чемпионов 28 футболистов. В общей сложности дорога в Мадрид у команды заняла 8 часов. Потому и отправились на матч футболисты не за день до игры, а еще в понедельник, 3 октября. Сначала команда автобусом переехала из Львова в польский Жешув, откуда чартерным рейсом совершила перелет в Мадрид.

Матч Реал – Шахтер начнется в 22:00. Онлайн-трансляция матча будет доступна в этой новости.