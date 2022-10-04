Уже в среду Шахтер играет матч 3 тура Лиги чемпионов. Команда Игоря Йовичевича будет противостоять в Мадриде действующему чемпиону турнира Реала.

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В преддверии игры наставник мадридцев Карло Анчелотти высказал свое мнение накануне следующего матча. Итальянец настроен набрать 100% очков в первых турах.

Очень важно набрать 9 баллов, и мы готовы к этому. В воскресенье мы сыграли не очень хорошо, потому хотим реабилитироваться, показав характер. Чемпионат очень важный турнир, но Лига чемпионов – самый важный. Всегда хочется победить в нем. Это разные истории, в одном турнире 38 матчей, в другом — гораздо меньше. Важно учитывать мелочи, в Лиге чемпионов можно забить три гола за несколько минут, как это происходило со мной. Мелкие детали следует контролировать с помощью сильной ментальности. Наша команда заботится о таких деталях больше всех,

– заявил Папа Карло.

Лунин готов к дебюту в ЛЧ

Кроме того, специалист прокомментировал кадровую ситуацию в состоянии "бланкоса". По всей вероятности, Андрей Лунин начнет игру с первых минут.

Модрич вернулся в общую группу, но я сомневаюсь, что он сыграет с первых минут. Что касается Куртуа, вряд ли он восстановится к матчу с Хетафе. Скорее всего, до второго матча с Шахтером или в Барселону,

– прояснил ситуацию тренер.

Кроме того, Анчелотти отдал должное Шахтеру. Дончане уже третий год подряд играют против Реала в ЛЧ, а в прошлом году дважды проиграли команде Папы Карло.

Шахтер очень хорошо стартовал в турнире, их стиль похож на прошлогодний. Они стремятся играть в вертикальный футбол. В их составе очень быстрые и сильные нападающие. Мы очень уважаем эту команду,

– резюмировал итальянец.

Матч Реал-Шахтер начнется 5 октября в 22:00 по киевскому времени. После двух туров Реал идет без потерь, обыграв Селтик и Лейпциг. Шахтер же идет вторым, набрав четыре балла в матчах с теми же оппонентами.

Интересно знать. Букмекеры считают Реал очевидным фаворитом в матче с Шахтером. Коэффициент на победу мадридцев составляет 1,21, в то время как на украинцев – 17,00. Ничья оценивается в 8,50.