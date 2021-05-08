Матч чемпионата Испании между Реалом и Севильей начнется в 22: 00
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Где смотреть матч Реал-Севилья
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Перед матчем
- Реал и Севилья ведут борьбу за чемпионство. Скорее всего этот матч даст понять, готова ли команда Хулена Лопетеги продолжать держаться в гонке лидеров.
- В предыдущем туре они неожиданно дома уступили Атлетику из Бильбао 0:1. Футболисты из Мадрида же уверенно на своем поле переиграли Осасуну 2:0. Между двумя клубами разница в таблице составляет лишь 4 очка. А в чемпионской гонке к лидеру более близкий Реал – отставание в 2 пункта. Севилья уступает 6 очками.
- В Ла Лиге команды встречались 183 раза, здесь существенное преимущество на стороне Реала – 82 победы. В 45 встречах победу праздновала Севилья Еще 26 поединков завершались мировыми.