Матч чемпионата Испании между Реалом и Севильей начнется в 22: 00

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Где смотреть матч Реал-Севилья

Трансляция матча Реал-Севилья в Украине будет доступна на платформе Megogo.

Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед матчем