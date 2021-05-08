Матч чемпіонату Іспанії між Реалом і Севільєю розпочнеться о 22:00

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Де дивитися матч Реал – Севілья

Трансляція матчу Реал – Севілья в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед матчем