Перед матчем Реал – Севилья

Реал и Севилья ведут борьбу за чемпионство. Скорее всего этот матч даст понять, готова ли команда Хулена Лопетеги продолжать держаться в гонке лидеров.

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В предыдущем туре они неожиданно дома уступили Атлетику из Бильбао 0:1. Футболисты из Мадрида же уверенно на своем поле обыграли Осасуну 2:0. Между двумя клубами разница в таблице составляет всего 4 очка. А в чемпионской гонке к лидеру более близок Реал – отставание в 2 пункта. Севилья уступает 6 очками.

В Ла Лиге команды встречались 183 раза, здесь существенное преимущество на стороне Реала – 82 победы. В 45 встречах победу праздновала Севилья. Еще 26 поединков завершались мировыми.

Топовый матч 35 тура Ла Лиги Реал – Севилья состоится 9 мая в 22:00.

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Букмекеры отдают победу одному из лидеров сезона – Реалу – 2,03. но преимущество мадридцев не слишком велико. Победа Севильи оценена в 3,80. Ничья в этой встрече тоже возможна – 3,60.

Скорее всего обе команды смогут отличиться в матче – 1,81. А вот с каким счетом завершится встреча? 1:0? Эксперты уверены, что именно такие цифры на табло можно будет увидеть после финального свистка. Минимальная победа Реала – 7,30. На такой же счет, но уже в пользу гостей встречи – 10,60.

Первыми счет в противостоянии откроют хозяева из Мадрида – 1,68. Вероятно, что в матче Реал отметится одним или двумя голами – 2,20 и 2,79 соответственно.

Для мадридского клуба второй тайм будет более щедрым на голы, чем первый – 2,37. А вот для его соперника все будет наоборот – 2,10.