Хетафе – Реал 1:0

Гол: Унал, 9

Команда Карло Анчелотти не смогла забить ни одного мяча в ворота соперникам. Однако хозяева открыли счет еще в начале матча.

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На 9-й минуте турецкий форвард Энес Унал отличился забитым мячом.

Этого результативного действия хватило для того, чтобы победить мадридский гранд, который последний раз уступал в начале октября 2021 года. Тогда Реал на выезде уступил Эспаньоле в поединке Примеры.

Ворота мадридцев защищал недавно вылечившийся от коронавирусной инфекции бельгийский голкипер Тибо Куртуа. Украинскому голкиперу Андрею Лунину так и не удалось дебютировать за мадридский клуб в Чемпионате Испании.

Видеообзор матча

К слову. И даже несмотря на поражение, мадридцы продолжают лидировать в Ла Лиге. Хетафе занимает 16-ю строчку.

Хетафе – Реал 1:0 Гол: Унал, 9