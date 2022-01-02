Анчелотти: У него есть много качеств

В мадридском клубе много конкурентов в борьбе за место в рамке ворот. Один из них – украинец Андрей Лунин.

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Все хорошо понимают, почему вратарь сборной Украины "греет" скамейку запасных "сливочных". Тренер Реала снова заговорил о большом будущем украинского голкипера. Но без игровой практики такие слова специалиста не станут реальностью.

У него нет игрового времени просто потому, что первым номером является лучший вратарь в мире. Я это понимаю, он это понимает и все это понимают. У него есть много качеств. Это вратарь, который преуспеет в своей карьере,

– сказал Карло Анчелотти.

В шаге от дебюта в сезоне

Лунин был близок к тому, чтобы впервые выйти в футболке "сливочных" в официальном матче сезона-2021/2022. Однако в последний момент отрицательный тест на коронавирус сдал номер один "Королевского клуба" Тибо Куртуа. Ожидается, что именно он займет место в рамке ворот команды в игре, которая состоится 2 января.

Поэтому дебют украинца откладывается. Еще ранее Анчелотти пообещал Андрею выход в старте на кубковый поединок против Алькояно (5 января). Интересно, что именно против этого соперника состоялся дебют Лунина в Реале.