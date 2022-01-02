Реал поступився аутсайдеру
Команда Карло Анчелотті не змогла забити жодного м'яча у ворота суперникам. Проте господарі відкрили рахунок ще на початку матчу.
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На 9-й хвилині турецький форвард Енес Унал відзначився забитим м'ячем.
Цієї результівної дії вистачило для того, аби перемогти мадридський гранд, який востаннє поступався на початку жовтня 2021-го року. Тоді Реал на виїзді поступився Еспаньйолу у поєдинку Примери.
Ворота мадридців захищав бельгійський голкіпер Тібо Куртуа, який нещодавно вилікувався від коронавірусної інфекції. Українському голкіперу Андрію Луніну так і не вдалося дебютувати за мадридський клуб в Чемпіонаті Іспанії.
Відеоогляд матчу