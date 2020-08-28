Мадридський "Реал" зайняв перше місце в рейтингу клубів з найдорожчими складами. Найближчий конкурент – "МанСіті".

За даними порталу ​Transfermarkt, два англійські та один іспанський клуб очолили трійку лідерів.

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Саме мадридський клуб очолив цей рейтинг. Його загальна вартість поточного сезону склала 971 мільйо на фунтів стерлінгів. Найближчий конкурент – "Манчестер Сіті", його ціна склала 964 мільйони.

Трійку лідерів замкнув ще один англійський клуб чемпіон АПЛ "Ліверпуль" – 920 мільйонів.

Найбільше у першій десятці клубів із англійської АПЛ – 5. У рейтинг ввійшов переможець Ліги чемпіонів "Баварія". Вона посіла 5 місце, а от переможця Ліги Європи "Севільї" у топ-10 немає. Іспанський клуб розташовується аж на 29 позиції. Загальна вартість команди склала 318 мільйонів фунтів стерлінгів.

Топ-10 клубів з найдорожчими складами (у мільйонах фунтів стерлінгів)