"Реал" – найдорожчий клуб світу, переможець Ліги чемпіонів "Баварія" — п'ята
Мадридський "Реал" зайняв перше місце в рейтингу клубів з найдорожчими складами. Найближчий конкурент – "МанСіті".
За даними порталу Transfermarkt, два англійські та один іспанський клуб очолили трійку лідерів.
Читайте також: Маліновський – у топ-5 найдорожчих півзахисників Серії А
Саме мадридський клуб очолив цей рейтинг. Його загальна вартість поточного сезону склала 971 мільйона фунтів стерлінгів. Найближчий конкурент – "Манчестер Сіті", його ціна склала 964 мільйони.
Трійку лідерів замкнув ще один англійський клуб чемпіон АПЛ "Ліверпуль" – 920 мільйонів.
Найбільше у першій десятці клубів із англійської АПЛ – 5. У рейтинг ввійшов переможець Ліги чемпіонів "Баварія". Вона посіла 5 місце, а от переможця Ліги Європи "Севільї" у топ-10 немає. Іспанський клуб розташовується аж на 29 позиції. Загальна вартість команди склала 318 мільйонів фунтів стерлінгів.
Топ-10 клубів з найдорожчими складами (у мільйонах фунтів стерлінгів)
- "Реал" – 971
- "Манчестер Сіті" – 964
- "Ліверпуль" – 920
- "Барселона" – 892
- "Баварія" – 821
- "Челсі" – 763
- ПСЖ – 714
- "Атлетіко" – 687
- "Манчестер Юнайтед" – 682
- "Тоттенхем" – 635