Ювентус – Монце 0:2

Голы: Чуррия, 18, Мота, 39.

В чемпионате Италии в эти выходные отыгрываются матчи 20 тура Серии А. В первом поединке воскресенья произошла сенсация, Милан разгромно уступил дома Сассуоло (2:5).

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Эстафету от чемпионов подхватил и Ювентус, для которого последняя неделя стала неудачной. 24 канал. Сначала с команды Аллегри сняли 15 очков за финансовые махинации, после чего туринцы не смогли обыграть Аталанту (3:3).

"Бьянконери" хотели отыграться на новичка Серии А Монци, но команда, которой володет Сильвио Берлускони, показала зубы. Еще в первом круге "красно-белые" минимально преодолели Ювентус дома, а теперь повторили свой успех с более уверенным счетом.

Ужасная защита Юве и суперкипер Монцы

Все решили два гола гостей в первом тайме. Сначала защита Юве катастрофически провалилась после паса Мачина, который вывел Чуррию один на один из Щенсны. Итальянец мощным ударом с угла прошил польского вратаря.

А перед перерывом Монци удалась яркая контратака. Карлос Аугусто прошел по флангу, сместился в центр и нашел щель в защите хозяев. Это позволило Дани Моти выйти на кипера, обыграть его и поразить пустые ворота.

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Юве активизировался во втором тайме, нанеся 16 ударов в сторону ворот оппонента. Впрочем отлично играл Ди Грегорио, который исполнил семь сейвов. Это позволило Монце второй раз за сезон одолеть туринцев и обойти их в турнирной таблице на два очка.

Видеообзор матча Ювентус – Монца:

Подопечные Палладино теперь 11-е, тогда как Ювентус опустился на 13-е место. Впрочем в еврокубковую зону всего пять баллов. В следующем туре туринцы поедут в гости к Салернитане, которая находится в двух очках сзади.

Интересный факт. В декабре 2022 года владелец Монцы Сильвио Берлускони пообещал, что если его команда победит Ювентус или Милан, он закажет автобус с проститутками для своей команды. Похоже, что пора выполнять обещания.