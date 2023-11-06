Реал – Райо Вальекано 0:0

Реал подошел к поединку в статусе второй команды Ла Лиги и фаворита противостояния. Уже со старта "сливочные" взяли мяч под свой тотальный контроль, но более опасные моменты возникали у ворот Кепы, пишет 24 Канал.

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В начале поединка хозяева могли потерять одного из своих лидеров Беллингема. Джуд хотел красиво сбросить грудью на партнера по команде, но неудачно приземлился на газон, да еще и потом соперник споткнулся за ногу звезды Реала. Медицинский персонал долго оказывал помощь Беллингему, который держался за плечо. Родриго даже пошел разминаться до границ поля, но замену не понадобилось.

"Сливочные" же продолжали давить на ворота соперника. Чего только стоит выход лицом к лицу от Вальверде, который не сумел переиграть голкипера.

Также несколько моментов имел Винисиус Жуниор и Хосел. Однако ни один из моментов так и не закончился голом.

На перерыв команды пошли на нулевой счет на "Сантьяго Бернабеу".

Во втором тайме подопечные Карло Анчелотти продолжали давить на ворота Райо Вальекано. Снова очень часто в центре внимания был Винисиус, который то создавал острые моменты, то пытался на себе заработать фол в штрафной площадке гостей. Но судья проигнорировал все падения футболистов Реала у ворот соперника.

Хотя некоторые из них заслуживали пересмотренный ВАР, ведь защитники Райо немного задели ноги левого вингера.

Дальние удары тоже не шли от хозяев и были мимо ворот гостей.

За целый матч Реал нанес в сторону владений соперника 22 удара (5 – в рамку ворот). Райо 4 раза пробило в сторону ворот Кепы, но ни один не попал в сочинение его владений.

Мадридский клуб провел матч нереализованных моментов.

Реал расписал нулевую домашнюю мировую с Райо Вальекано. Это далеко не тот результат, который хотели получить хозяева поля.

Мадридцы отпустили на один тур Жирона в лидеры Ла Лиги. После 12 туров "Королевский клуб" набрал 29 баллов. "Сливочные" встают от нынешнего лидера испанского первенства на 2 очка.

Райо Вальекано с 18 пунктами продолжает идти 9-м.

Реал – Райо Вальекано: видеообзор матча