Реал позорно проиграл в Кубке Короля: какую оценку за дебют получил Лунин
Реал в рамках 1/16 финала Кубка Испании позорно уступил третьелиговому Алькояно (2:1). Дебютная игра голкипера мадридцев Андрея Лунина была оценена очень низко.
Украинский голкипер Андрей Лунин впервые вышел в стартовом составе Реала в официальном матче. Авторитетный портал SofaScore оценил действия игроков в провальном матче мадридцев.
Больше о матче Лунин с провала дебютировал за Реал, вылетев из Кубка от третьелиговой команды: видео
Оценки игроков
Если брать состав Реала, то дебют Лунина эксперты оценили очень низко – 6.5. Ниже только у защитника Альваро Одриосолы и нападающего Винисиуса Жуниора – 6.3 и 6.4 соответственно.
За все 120 минут вратарь сделал один сейв, выиграл три воздушных единоборства, отдал 21 из 22 передач (точность – 95%). В двух пропущенных голах украинец довольно уверенно сыграл в своей вратарской площадке. А "сливочные" сенсационно уступили третьелиговому Алькояно во втором дополнительном тайме – 2:1. Мадридцы позорно вылетели из Кубка Короля.
Похоже, доверие наставника мадридского клуба Зинедина Зидана к Лунину несколько угаснет после неудачного матча. Интересно, когда в следующий раз украинец займет место в рамке ворот клуба из Мадрида.
Алькояно – Реал: оценки игроков / Скриншот из SofaScore
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