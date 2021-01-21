Реал в рамках 1/16 финала Кубка Испании позорно уступил третьелиговому Алькояно (2:1). Дебютная игра голкипера мадридцев Андрея Лунина была оценена очень низко.

Украинский голкипер Андрей Лунин впервые вышел в стартовом составе Реала в официальном матче. Авторитетный портал SofaScore оценил действия игроков в провальном матче мадридцев.

Больше о матче Лунин с провала дебютировал за Реал, вылетев из Кубка от третьелиговой команды: видео

Оценки игроков

Если брать состав Реала, то дебют Лунина эксперты оценили очень низко – 6.5. Ниже только у защитника Альваро Одриосолы и нападающего Винисиуса Жуниора – 6.3 и 6.4 соответственно.

За все 120 минут вратарь сделал один сейв, выиграл три воздушных единоборства, отдал 21 из 22 передач (точность – 95%). В двух пропущенных голах украинец довольно уверенно сыграл в своей вратарской площадке. А "сливочные" сенсационно уступили третьелиговому Алькояно во втором дополнительном тайме – 2:1. Мадридцы позорно вылетели из Кубка Короля.

Похоже, доверие наставника мадридского клуба Зинедина Зидана к Лунину несколько угаснет после неудачного матча. Интересно, когда в следующий раз украинец займет место в рамке ворот клуба из Мадрида.

К слову. Следующий матч Реал сыграет 23 января в рамках 20 тура испанской Ла Лиги против Алавеса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.



Алькояно – Реал: оценки игроков / Скриншот из SofaScore